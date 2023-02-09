10 февраля 2023 года отмечается Ефрем — сверчковый заступник. У Ефрема на Руси было множество...

10 февраля 2023 года отмечается Ефрем — сверчковый заступник. У Ефрема на Руси было множество прозвищ: ветродуй, запечник и другие. Следовательно, и традиций с его днем было связано немало. Ключевое событие этого дня — именины домового. Чтобы его задобрить, на ночь на кухне оставляли кашу.Что можно делать в день Ефрема, 10 февраля?1. Нужно обязательно порадовать и отблагодарить домового, ему ставили отдельную тарелку с угощением на столе или в каком-либо укромном месте.2. Любая домашняя работа сегодня приветствуется — уборка, стирка, готовка еды, ремонт поломанных вещей, починка одежды, рукоделие.3. В доме желательно подмести пол веником из полыни. Таким образом можно прогнать всю нечисть, а также вымести всё плохое, защитить жилище от злых людей.Что нельзя делать в день Ефрема, 10 февраля?1. В этот день нельзя убивать насекомых. Иначе домовой начнет приносить беды в дом.2. Нельзя обижать кошек, ругать и прогонять их, обделять вниманием, и уж тем более бить. Кошка считается лучшим другом невидимого покровителя дома, и за такое отношение он может наказать человека или всю семью.3. В этот день запрещается проводить вечер в грусти и тишине.Народные приметы на 10 февраля 2023 годаВетер — год будет сырой и холодный.Ветер в печной трубе гудит — к похолоданию.Лес будто почернел — к оттепели.Огонь в печи вечером красный — ночью снега не будет.Фото pxfuel.com