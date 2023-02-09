Петушинский районный суд признал местного жителя, севшего пьяным за руль, виновным в совершении ДТП, повлекшем по неосторожности смерть его пассажирки. По данным областной прокуратуры,

Петушинский районный суд признал местного жителя, севшего пьяным за руль, виновным в совершении ДТП, повлекшем по неосторожности смерть его пассажирки. По данным областной прокуратуры, ночью 17 сентября 2022 года мужчина без водительских прав за рулем Daewoo Nexia двигался в сторону Москвы. Ни сам водитель, ни его пассажирка пристегнуты не были. Обвиняемый, перестраиваясь с правой полосы