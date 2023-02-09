Судебные приставы помогли женщине взыскать долги по зарплате.

Во Владимире незаконно уволили мать четверых детей. Приставы помогли взыскать с работодателя 150 тысяч рублей долга по зарплате.Женщина подала на бывшее начальство в суд. Выяснилось, что многодетная мама, которая занималась на предприятии документооборотом, уволена незаконно. Фемида постановила выплатить ей заработок за время четырёхмесячного простоя и компенсацию морального вреда.Материалы поступили в ФССП. Сотрудник ведомства провёл с представителями бизнеса разъяснительную работу. Вся сумма выплачена, дело закрыто.