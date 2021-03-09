Виновником аварии признан местный житель.

В Муроме городской суд рассмотрел гражданский иск мужчины к местной полиции. Летом 2020 года муромлянин ехал на мотоцикле по одной из городских улиц. В этот момент со встречки выехала машина патрульно-постовой службы с включёнными «мигалками» и перекрыла проезжую часть.Водитель не успел среагировать и врезался в автомобиль ППС. Полученные в результате ДТП травмы были характеризованы как вред средней тяжести.В ходе расследования аварии выяснилось, что сотрудники МВД спешили на задержание другого мотоциклиста.Во время судебных слушаний установлено, что житель Мурома превысил скорость и протаранил перегородившее дорогу авто. Уточняется, что в момент столкновения машина полицейских была неисправна, поэтому в ДТП виноват сам муромлянин.В удовлетворении иска ему отказали. Вердикт пока не вступил в законную силу.