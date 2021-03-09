В границах территории дома №18 на улице Энергетической выявлен эпизоотический очаг.

В Гусь-Хрустальном в границах территории дома №18 на улице Энергетической выявлен эпизоотический очаг бешенства животных. Об этом сообщается в Указе губернатора Владимирской области.Согласно требованиям законодательства, до 5 мая на указанной территории запрещено лечение больных животных, посещение очага посторонними лицами, ввоз и вывоз восприимчивых четвероногих, за исключением вакцинированных против бешенства.Также Гусь-Хрустальный признан неблагополучным пунктом по бешенству животных. В городе запрещены ярмарки, выставки и другие мероприятия с участием братьев наших меньших.