Во Владимирской области состоится всероссийский турнир по ездовому спорту на собачьих упряжках «Семь верст … Crazy dog». В этом году масштабные соревнования сменят локацию и пройдут на новой
<a href="https://33live.ru/novosti/29-01-2026-kayury-so-vsej-strany-vstretyatsya-na-gonkax-na-sobachix-upryazhkax-vo-vladimirskoj-oblasti.html" target="_blank">Каюры со всей страны встретятся на гонках на собачьих упряжках во Владимирской области</a> - Во Владимирской области состоится всероссийский турнир по ездовому спорту на собачьих упряжках «Семь верст … Crazy dog». В этом году масштабные соревнования сменят локацию и пройдут на новой
[url=https://33live.ru/novosti/29-01-2026-kayury-so-vsej-strany-vstretyatsya-na-gonkax-na-sobachix-upryazhkax-vo-vladimirskoj-oblasti.html]Каюры со всей страны встретятся на гонках на собачьих упряжках во Владимирской области[/url] - Во Владимирской области состоится всероссийский турнир по ездовому спорту на собачьих упряжках «Семь верст … Crazy dog». В этом году масштабные соревнования сменят локацию и пройдут на новой