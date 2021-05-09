За сутки во Владимирской области от коронавируса никто не умер. Об этом 9 мая сообщил федеральный портал стопкоронавирус.рф. За весь период наблюдения в регионе зарегистрировали 1140 ..

За сутки во Владимирской области от коронавируса никто не умер. Об этом 9 мая сообщил федеральный портал стопкоронавирус.рф. За весь период наблюдения в регионе зарегистрировали 1140 летальных исходов.Статистика по умершим формируется только после проведения всех необходимых лабораторных исследований.Добавим, что 29 976 пациентов с Covid-19 оправились от болезни. За прошедшие сутки врачи выписали из владимирских больниц ещё 52 человек.