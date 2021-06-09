Она пройдёт до 23 июня.

В больнице, расположенной в городе Радужный, началась внеплановая проверка, которую проводит департамент здравоохранения Владимирской области.Во время своей пресс-конференции, замгубернатора Ольга Гребнёва подробно на ситуации с медициной в ЗАТО и раскритиковала работу руководства медучреждения.«Комната для отдыха персонала – в ужасном состоянии. Когда я была в учреждении на СМП не было ни одной машины. Условия, созданные для работы медиков - шокируют. Радужный ждёт масштабная проверка, не только со стороны Росздравнадзора, но и прокуратуры. В целом местное здравоохранение напоминает мне болото», - подчеркнула она.Ольга Сергеевна также сослалась на некомпетентность главврача в ряде ключевых вопросов.В течение двух недель – до 23 июня – чиновники депздрава изучат документацию. Комиссия изучит документацию по выполнению государственного задания, доабортному консультированию женщин, обеспечению пациентов лекарствами, оказанию пациентам скорой и неотложной помощи, закупке товаров и услуг, организации работы по сохранению и развитию кадрового потенциала. Свои выводы специалисты изложат в отчёте и положат на стол вице-губернатору по социалке.К слову, проверки ждут не только Радужный, но и главврачей других поликлиник и больниц.