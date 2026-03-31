Встретились Жак Ширак, Джордж Буш и Владимир Путин и решили пустить друг
другу пыль в глаза.
Ширак снимает с пальца серебрянное кольцо, показывает и говорит:
- Смотрите-ка, здесь выгравирована надпись - ""Любимому Жаку за
незабываемую ночь"".
Буш тоже снимает с пальца кольцо и говорит:
- А вот у меня золотое кольцо с надписью ""Дорогому президенту за победу
над Саддамом Хусейном"".
Путин молча протягивает им кольцо, усыпанное бриллиантами. Президенты
читают надпись: ""Роберту Крафту за победу в финале Суперкубка"".
еще анекдот!