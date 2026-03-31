Сергей Волков провел инспекцию Казанского родника и ознакомился с работой тепличного комплекса МКУ «Зеленый город». Цель – оценить текущее состояние инфраструктуры и наметить четкий план

Сергей Волков провел инспекцию Казанского родника и ознакомился с работой тепличного комплекса МКУ «Зеленый город». Цель – оценить текущее состояние инфраструктуры и наметить четкий план действий. Временно исполняющему полномочия главы Владимира сотрудники МКУ «Зеленый город» провели экскурсию по тепличному комплексу – рассказали о своей работе, познакомили с разными сортами цветов и поделились планами по благоустройству.