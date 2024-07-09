Глава СК России поручил провести проверку по факту ненадлежащего оказании медпомощи жительнице...

Глава СК России поручил провести проверку по факту ненадлежащего оказании медпомощи жительнице ВладимираКак стало известно, ещё в 2021 году жительница Владимира обратилась в стоматологическую клинику «Мандарин», где ей была проведена операция. После этого здоровье женщины ухудшилось.До настоящего времени пациентка испытывает трудности при употреблении пищи, ей требуется дорогостоящая реабилитация.«… Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Владимирской области Андрею Александровичу Ялину провести процессуальную проверку и доложить о ее предварительных и окончательных результатах. Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства...» - сообщают в пресс-службе СУ СК России по Владимирской области.Фото: пресс-служба СУ СК России по Владимирской области