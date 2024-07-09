Игорь Кравченко из Владимира представил свою невероятную коллекцию античного стекла Стекло...

Игорь Кравченко из Владимира представил свою невероятную коллекцию античного стеклаСтекло называют одним из величайших открытий человечества. Историки считают, что первое стекло было произведено в древнем Египте. И прямо сейчас мы приглашаем вас на Большую Московскую - полюбоваться невероятной коллекцией античного стекла владимирца Игоря Кравченко.Амфориски, алабастры, фиалы... Хрупкие артефакты - фрагменты огромной мозаики целой цивилизации. Невероятная коллекция стекла эпохи эллинов и римлян- гордость Игоря Кравченко.Некоторым из этих античных произведений искусства- две с половиной тысячи лет. В витринах- лишь часть собрания. 70 предметов. Всего же в коллекции их около двухсот. И в каждом- отражение таланта мастеров древнего мира.Игорь Кравченко, коллекционер:- Здесь представлены различные техники, которые являются древними. Метод сердечника, мозаичное стекло, выдувание в форму, прессованное стекло и стекло свободного выдувания.Но с чего началась коллекция античного стекла? Игорь Кравченко- историк по образованию, человек увлечённый. Рассказывает: изучал стекло эпохи модерна. Но, однажды попав в археологический музей, увидел стекло античное. И понял: его совершенство и гармония стали ориентиром для стеклоделов позднего времени.Игорь Кравченко, коллекционер:- Были активные раскопки, находили предметы, и цветное стекло античное, оно мотивировало художников эпохи модерна на изготовление свотх предметов. Они не повторяли их в точности, но вдохновляли их цветом, их художественной частью.Несмотря на солидный возраст, краски рукотворных шедевров ярки. Завораживают и оттенки: от глубокого изумрудного, насыщенного охристого и пурпурного - как персты Эос у Гомера- до бирюзы и лазури, напоминающей волны Средиземноморья.Игорь Кравченко, коллекционер:- Такого красивого, бирюзового цвета лампада. Туда наливалось масло и это был такой светильник. Также она имеет такие налепы в виде камей, на которых есть зооморфные изображения. Их здесь три. Сначала делался сам сосуд, потом изображения- методом печати. И потом они наваривались на горячее изделие.Каждый артефакт: от мозаичных чаш до фляг и кубков можно рассматривать бесконечно. Античное стекло- это и разные техники, и оригинальный декор. Орнамент меняется, будто "перетекая", создавая неповторимые узоры.Игорь Кравченко, коллекционер:- Это такое искусство мозаичистов сложное. Предмет можно было делать до двух недель, отшлифовывать его до конечной формы. Это предмет начала первого века, 10-30-ые годы нашей эры. Такими чашами пользовались богатые патриции.Многообразие форм и решений. Сосуды в виде мужской головы, миниатюрная амфора- амфориск - гроздь винограда...- Виноградины здесь обозначен кружочками и ручки в виде налепных листьев. Очень такая художественная вещь.Назначение большинства предметов было утилитарным. Возможно, такой стеклянный сосуд мог оставить Одиссей Пенелопе.Игорь Кравченко, коллекционер:- Слёзница. Такой античный сосуд, куда женщина, провожая мужчину в какой-то из походов, путешествие, должна была собирать слёзы, а потом продемонстрировать, как символ тоски.Но есть в собрании Игоря Кравченко и предметы декоративные. Редчайшие фигурки животных эпохи античности. Как к примеру, эта кошка.Игорь Кравченко, коллекционер:- Аналогов нет, с чем-то сравнить сложно. И можно только догадываться. Но, конечно, очень красивая. По такому тёмному стеклу, близко к чёрному цвету, можно сказать, что она очень ранняя. 5-4 век до нашей эры.Вход на выставку свободный. Увидеть её в галерее Игоря Кравченко может любой желающий. Сам ценитель прошлого в будущем мечтает сделать коллекцию античного стекла отдельным разделом своего музея. Начав, что называется "с глубин".Мария Платанюк, Андрей Беляков "Вести-Владимир"