МегаФон во Владимире возглавит новый топ-менеджер Роман Матвиенко назначен директором отделения...

МегаФон во Владимире возглавит новый топ-менеджерРоман Матвиенко назначен директором отделения МегаФона по Владимирской области. До этого он руководил офисом оператора во Владивостоке.На новой позиции Роман сконцентрируется на улучшении качества сервисов для клиентов и развитии инфраструктуры связи в регионе. Приоритетными направлениями работы станут: рост доли рынка и выручки, реализация инновационных проектов для корпоративного сегмента и госзаказчиков.«Роман хорошо знаком с особенностями рынка телекоммуникаций и стратегическими задачами компании. Во Владимирской области у него будут все необходимые инструменты для укрепления лидирующих позиций МегаФона. Безусловно, в фокусе внимания нового директора останутся наши клиенты: как абоненты, так и бизнес-партнеры. Уверен, что большой профессиональный опыт Романа поможет добиться амбиционных целей компании и реализовать поставленные задачи в регионе», — прокомментировал назначение директор по развитию МегаФона в Столичном регионе Михаил Прахов.У Романа Матвиенко два высших образования. В телекоммуникациях работает с 2012 года. В должности директора по маркетингу макрорегиона Байкал и Дальний Восток принимал участие в запуске сетей связи в Еврейской автономии, на Сахалине, Камчатке, Магадане и Приморском крае. С 2021 года руководил отделением МегаФона в Приморском крае.Екатерина Орлова, возглавлявшая Владимирское отделение с начала 2022 года, перешла на аналогичную позицию в Великом Новгороде.