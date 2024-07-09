Иск подали общественники из организации «Родители, педагоги и православная общественность — за русскую, традиционную, нравственную школу».

На Епархиального архиерея Митрополита Владимирского и Суздальского Тихона подали в суд. Он остранил от Церковного общения директора православной гимназии в Суздале. Против решения взбунтовались общественники. О конфликте — в материале .Будут решать в судеИск подали общественники из организации «Родители, педагоги и православная общественность — за русскую, традиционную, нравственную школу». Это некоммерческая структура, которая занимается поддержкой семьи и детства.Активисты обратились в Октябрьский районный суд. Также они направили иск в отношении Владимирской Епархии Русской православной церкви. Представители организации ходатайствовали о привлечении в суд третьих лиц. В итоге заседание перенесли на 17 июля.Истцы требуют от митрополита Тихона опровергнуть сведения, которые порочат честь и деловую репутацию.ОтлучилиРанее Епархиальный совет Владимирской епархии отлучил от участия в Церковном общении директора Суздальской Православной гимназии Нину Аникину и председателя общественной организации «Родители, педагоги и православная общественность — за русскую, традиционную, нравственную школу» Юлию Бутрякову.Теперь они должны принести покаяние — таинство, при котором верующий при раскаянии получает через священника от Бога отпущение грехов. Митрополит принял решение на основании 74-го Апостольского правила и 8-го правила IV Вселенского собора. Это документы Церковного права.Кроме того, Нину Аникину освободили от должности директора гимназии. Причиной стало непослушание Епархиальному руководству.Конфликт начался из-за планов по расформированию гимназии: там хотят оборудовать паломнический центр. Общественница Юлия Бутрякова публично выступила против решения епархии. Она обратилась к губернатору Владимирской области Александру Авдееву, чтобы тот вмешался в ситуацию.Изначально гимназию открыли как социальный проект, чтобы малоимущие семьи могли получать качественное образование, но сейчас она испытывает финансовые трудности.Мы следим за развитием событий.