16 глупых "почему"
1. Почему женщины не могут наносить тушь на ресницы с закрытым ртом?
2. Почему в газетах не встречается заголовок "Провидица выиграла в лотерею"?
3. Почему доктора называют то, что они делают, "практика"?
4. Почему, чтобы закончить работу в Windows, нужно нажать на "Start"?
5. Почему лимонный сок сделан из концентрата, а средство для мытья посуды - из настоящего лимона?
6. Почему нет еды для котов со вкусом мышей?
7. Почему, когда выходит новый корм для собак или кошек "новым улучшенным вкусом", неизвестно, кто его пробует?
8. Почему Супермен носит свои красные трусы поверх штанов?
9. Почему Ной не прибил тех двух комаров?
10. Если к тефлону ничего не прилипает, то как тефлон приклеивают к сковородке?
11. Зачем стер
еще анекдот!