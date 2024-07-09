Смотрите Вести в 14.30: если есть долги - за руль лучше не садиться Потише, пожалуйста! -...

Смотрите "Вести" в 14.30: если есть долги - за руль лучше не садитьсяПотише, пожалуйста!- Никаких ремонтов, песен и салютов. О чем гласит закон о тишине и как его соблюдают владимирцы?Легенды в Суздале- Легенды о граде Китеже и святой княгине Февронии Муромской - в Суздале. Подарок к тысячелетию от солистов Мариинского театра и маэстро Валерия Гергиева..Должники не проедут- Если есть долги - за руль лучше не садиться. "Дорожный пристав" вышел на большую дорогу.