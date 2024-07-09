Роман Матвиенко назначен директором регионального отделения по Владимирской области. До этого он руководил офисом оператора во Владивостоке.

Роман Матвиенко назначен директором регионального отделения по Владимирской области. До этого он руководил офисом оператора во Владивостоке.«Роман хорошо знаком с особенностями рынка телекоммуникаций и стратегическими задачами компании. Во Владимирской области у него будут все необходимые инструменты для укрепления позиций компании. Безусловно, в фокусе внимания нового директора останутся наши клиенты: как абоненты, так и бизнес-партнеры», — прокомментировал назначение директор по региональному развитию МегаФона в Столице Михаил Прахов.У Романа Матвиенко два высших образования. В телекоммуникациях работает с 2012 года. В должности директора по маркетингу макрорегиона Байкал и Дальний Восток организовал запуск сетей связи в Еврейской автономии, на Сахалине, Камчатке, Магадане и Приморском крае. С 2021 года руководил региональным отделением МегаФона в Приморском крае.Екатерина Орлова, возглавлявшая Владимирское отделение с начала 2022 года, перешла на аналогичную позицию в Великом Новгороде.