В Суздале отремонтируют здание ЗАГСа. Согласно информации на сайте Госзакупок, подрядчика уже нашли. Рабочие обновят фасад здания, три зала и комнаты жениха и невесты. На восстановление

В Суздале отремонтируют здание ЗАГСа. Согласно информации на сайте Госзакупок, подрядчика уже нашли. Рабочие обновят фасад здания, три зала и комнаты жениха и невесты. На восстановление внешнего вида ЗАГСа изначально было выделено 6,3 миллиона рублей. В ходе электронного аукциона эта цифра была снижена до 5,5 миллионов. Работы по внутренней отделке подрядчик предложил выполнить за 6