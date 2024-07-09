Об этом рассказал «Чеснок».

В Суздале власти хотят капитально отремонтировать здание ЗАГСа. Об этом рассказал «Чеснок».Так, «здание магистрата», которое находится в доме №10 по Кремлёвской улице, будут приводить в порядок за 13 миллионов рублей. Чтобы отремонтировать фасад и реконструировать залы, будет потрачено порядка 6,3 миллионов. На внутренние работы выделено 7 миллионов.Так, в рамках работ бригады должны будут заново отштукатурить здание, восстановить архитектурный декор и заменить водосточные трубы. Внутри будет восстановлена лепнина и заново постелены полы, а также поклеены обои и заменено освещение. В планах завершить ремонт к октябрю.