Ведущему российскому производителю кабеленесущих систем во Владимирской области исполняется 25...

Ведущему российскому производителю кабеленесущих систем во Владимирской области исполняется 25 летУверенный курс развития и эффективное решение социальных задач. Компания "Промрукав" - предприятие базируется в Суздальском районе - отмечает юбилей. Ведущему российскому производителю кабеленесущих систем - 25 лет. Репортаж Марии Платанюк.Линия работает бесперебойно. Всё производство в компании "Промрукав"- непрерывного цикла. Такие двухстенные гофротрубы поставляют по всей России. Впрочем, уникальна вся линейка продукции. Максим Кузьмин - машинист экструдера. На "Промрукаве" трудится уже 2 года. Горд быть частью единой команды.Максим Кузьмин, машинист экструдера, сотрудник компании "Промрукав":- Мне нравится работать в большом коллективе и понимать, что мы выпускаем очень качественную, нужную продукцию. Наша компания отличается эффективной социальной политикой.Ведущему отечественному производителю кабеленесущих систем - четверть века. Сегодня это флагман экономики не только Суздальского района, региона, но и всей страны. Оснащение промышленных и социальных объектов, сотни тысяч километров коммуникаций- продукция "Промрукава"- стандарт самого высокого качества.Цех "Литьё" начинался когда-то с небольшого участка, вспоминает наладчик Сергей Якимов. Сейчас- полная автоматика. К примеру, этот термопластавтомат требует только подготовки сырья. Далее- готовый продукт. Вектор "Промрукава"- современные технологии, инновации, бережливое производство, эффективное решение социальных задач. Сергей Якимов говорит: это обусловило и личный выбор.В компании Сергей Александрович уже 15 лет. Жил во Владимире, но потом в Суздальский район перевёз всю семью.Сергей Якимов, наладчик машин и автоматических линий по производству изделий из пластмасс, сотрудник компании "Промрукав":- Корпоративный транспорт, договор ДМС- дополнительного медицинского страхования, помощь в оплате ипотеки, проценты оплачивают.Доля ручного труда составляет треть, рассказывает Максим Кузьмин, программист- оператор станков с ЧПУ. Роботы, лазеры, высокие технологии... Но главными на "Промрукаве" всегда остаются люди.Максим Кузьмин, программист- оператор станков с ЧПУ, сотрудник компании "Промрукав":- Здесь отличные условия труда, социальные выплаты. Стабильно выплачивают заработную плату. Предоставляю условия для карьерного роста. Я доволен своей работой на "Промрукаве", потому что я уверен в своём будущем.Мощная "рука" ричтрака способна дотянуться до стеллажа на высоте в 12 метров. "Умная начинка"- в помощь. Каждый ричтрак оснащен камерами, подчёркивает водитель погрузчика Роман Трофимов.Склад - сотни квадратных метров. Комплектация, отгрузка... Отсюда продукция отправляется во все регионы страны.Роман Трофимов, водитель погрузчика, сотрудник компании "Промрукав":- Появляется новая продукция, объёмы продукции, расширение цехов, расширение склада. Компания растёт. Сегодня главное здесь- это стабильность.Путь укажут... кьюар - коды. Складское хозяйство предприятия "Промрукав", по примеру всех служб, работает как часы, говорит старший кладовщик Михаил Баранов. Чётко и в прямом смысле "24 на 7"Михаил Баранов, старший кладовщик, сотрудник компании "Промрукав":- Я рад быть частью компании "Промрукав". Есть широкие возможности для обучения, есть стабильная и высокая заработная плата. У нас очень большой и сплоченный коллектив. Это очень важно."Промрукав"- абсолютный лидер отрасли -продолжает идти уверенным курсом развития. Компания- активный участник национальных проектов. Главному правилу здесь верны все эти 25 лет- предприятие дорожит каждым своим сотрудником .Мария Платанюк, Андрей Синягин "Вести- Владимир"