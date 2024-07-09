Владимирцы требуют тишины: как в регионе идет борьба с шумом по ночам? МВД и областное...

Владимирцы требуют тишины: как в регионе идет борьба с шумом по ночам?МВД и областное Правительство заключили соглашение, по которому полицейские теперь смогут сами фиксировать нарушения закона о тишине, составлять протоколы и оперативнее реагировать на жалобы граждан. Как на практике в регионе идет борьба с шумом по ночам? - в репортаже Дарьи Давыдовой.Суббота. Пять утра. Дуэт из дорожной лаборатории берет первый аккорд и пробу нового асфальта на Горького.Музыкальную тему выходного на своем инструменте подхватывает солист из частного сектора.Ноту саспенса в симфонию городского шума вносит расстроенный мусоровоз... и, наконец, вступает оркестр ударных в сквере у ДТЮ.Жильцы дома напротив говорят, до боли знакомый репертуар всякий раз берет за душу.- А когда будет день защиты взрослых от этого дурдома?Николай Бедусенко, председатель ТСЖ:- Какие-то люди возвращаются с прогулок, с пирушек. И здесь барабанят, орут, кричат вечерами, до глубокой ночи.А это - артисты непопулярного мотобэнда рёвом и неприличным жестом приветствуют публику с проспекта Ленина. С правого ряда за выступлением наблюдают инспекторы ДПС.Сергей Морозов, сварщик:- Вот такая вот есть банка с заслонкой. Она может и громко быть, может быть и тихо.Спец по "банкам" и "бочкам", Сергей Морозов говорит, за такими к нему - целая очередь. Установка нештатного глушителя на авто грозит штрафом и даже снятием с учета. Но ценителей громкого выхлопа это не смущает.Областной закон о тишине региональные депутаты принимали в разгар пандемии, сидя на самоизоляции, когда вся жизнь миллионов россиян проходила в четырех стенах. Владимирцам запретили шуметь с 22 часов до шести утра (по будням), до девяти утра - по выходным. Ввели тихий час с 13-ти до 15-ти часов.Изначально закон охранял покой жителей многоквартирных домов и общежитий- запрещалось шуметь во дворах и на территориях соцуреждений. Позже в текст добавили строку про дачи и СНТ.Дарья Давыдова:- В частности шумом считается повышенная громкость при использовании телевизоров, магнитофонов, любой звуковоспроизводящей аппаратуры, включая автомобильную акустику. Громкие выкрики, свист, пение и игра на музыкальных инструментах, каким бы талантливым ни был исполнитель. Туда же - запуски пиротехники и всевозможные ремонтные работы.Инструмент борьбы с шумными соседями настраивали много лет, рассказывает соавтор закона Роман Кавинов. На днях подписано соглашение, по которому фиксировать нарушения и выписывать штрафы сотрудники полиции смогут единолично.Роман Кавинов, заместитель председателя Законодательного собрания Владимирской области:- Конечно же, полиция перегружена. Но с другой стороны сложившаяся схема показывает, что, ну, если граждане обращаются, там, что называется, полиция должна выполнять свои обязанности. Если говорят, что там шум, крики и, возможно, кого-то убивают, ну, что полиция не поедет что ли на такой сигнал? Конечно поедет. И они выезжают и они реагируют.Оксана Попова показывает длинный список исходящих. Это они с мужем накануне пытались вызвать полицию для "замечательного" соседа. У себя за стенкой тот повесил боксерскую грушу и по ночам шумно выпускает пар.Александр Попов, житель дома в мкр. Веризино:- Ребенок спит еще. Вот ее стол, здесь она занимается, уроки. Представляете, вот этот вот гул. Как в стену, да? Ну, изоляции никакой.В редкие часы, когда мужчины, как сейчас, нет дома, Людмила, она живет этажом ниже, старается уложить грудного ребенка. Управу на боксера ищут всем подъездом. Участковый приходил однажды.Людмила Титова, жительница дома в мкр. Веризино:- Поднимались, видимо, к нему. С ним поговорили. И полиция ушла. И через какое-то время он стал еще хлеще.Строго говоря, тишину во Владимирской области охраняют два ведомства - полиция и Роспотребнадзор. На примере крадущегося мимо чоппера Наталья Петеропш показывает, как работает "ассистент"- шумомер. Мотоцикл вдвое превышает норму шума для жилой застройки. Но для таких замеров акустический прибор не используют.В компетенцию специалистов службы защиты прав потребителей входят нарушения, связанные с предпринимательской деятельностью и работой инженерно-технологического оборудования. Монотонный шум, который изводит людей с незавидным постоянством.Наталья Петеропш, эксперт-физик Центра гигиены и эпидемиологии Владимирской области:- Это лифты, это котельные крышные, это насосные. Самая частая категория жалоб на оборудование супермаркетов, магазинов, баров, кафе и ресторанов. Это холодильные установки, это даже жалуются на тележки, которые возят покупатели.Как застать соседа, который время от времени колотит кулаком в стену - чтобы с полицией и под протокол- вопрос. То же - с питбайкерами и меломанами во дворах, которые едва ли станут дожидаться наряда полиции.Пока очередная жалоба жильцов на музыкальную площадку у ДТЮ гуляет по инстанциям, малыши бьют в барабаны руками. Куда опять подевались все молоточки, ни сторожи дворца, ни местные жители понятия не имеют.Дарья Давыдова, Алексей Ковалев "Вести-Владимир"