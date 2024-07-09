Владимирцы требуют тишины: как в регионе идет борьба с шумом по ночам?
МВД и областное...
Владимирцы требуют тишины: как в регионе идет борьба с шумом по ночам?
МВД и областное Правительство заключили соглашение, по которому полицейские теперь смогут сами фиксировать нарушения закона о тишине, составлять протоколы и оперативнее реагировать на жалобы граждан. Как на практике в регионе идет борьба с шумом по ночам? - в репортаже Дарьи Давыдовой.
Суббота. Пять утра. Дуэт из дорожной лаборатории берет первый аккорд и пробу нового асфальта на Горького.
Музыкальную тему выходного на своем инструменте подхватывает солист из частного сектора.
Ноту саспенса в симфонию городского шума вносит расстроенный мусоровоз... и, наконец, вступает оркестр ударных в сквере у ДТЮ.
Жильцы дома напротив говорят, до боли знакомый репертуар всякий раз берет за душу.
- А когда будет день защиты взрослых от этого дурдома?
Николай Бедусенко, председатель ТСЖ:
- Какие-то люди возвращаются с прогулок, с пирушек. И здесь барабанят, орут, кричат вечерами, до глубокой ночи.
А это - артисты непопулярного мотобэнда рёвом и неприличным жестом приветствуют публику с проспекта Ленина. С правого ряда за выступлением наблюдают инспекторы ДПС.
Сергей Морозов, сварщик:
- Вот такая вот есть банка с заслонкой. Она может и громко быть, может быть и тихо.
Спец по "банкам" и "бочкам", Сергей Морозов говорит, за такими к нему - целая очередь. Установка нештатного глушителя на авто грозит штрафом и даже снятием с учета. Но ценителей громкого выхлопа это не смущает.
Областной закон о тишине региональные депутаты принимали в разгар пандемии, сидя на самоизоляции, когда вся жизнь миллионов россиян проходила в четырех стенах. Владимирцам запретили шуметь с 22 часов до шести утра (по будням), до девяти утра - по выходным. Ввели тихий час с 13-ти до 15-ти часов.
Изначально закон охранял покой жителей многоквартирных домов и общежитий- запрещалось шуметь во дворах и на территориях соцуреждений. Позже в текст добавили строку про дачи и СНТ.
Дарья Давыдова:
- В частности шумом считается повышенная громкость при использовании телевизоров, магнитофонов, любой звуковоспроизводящей аппаратуры, включая автомобильную акустику. Громкие выкрики, свист, пение и игра на музыкальных инструментах, каким бы талантливым ни был исполнитель. Туда же - запуски пиротехники и всевозможные ремонтные работы.
Инструмент борьбы с шумными соседями настраивали много лет, рассказывает соавтор закона Роман Кавинов. На днях подписано соглашение, по которому фиксировать нарушения и выписывать штрафы сотрудники полиции смогут единолично.
Роман Кавинов, заместитель председателя Законодательного собрания Владимирской области:
- Конечно же, полиция перегружена. Но с другой стороны сложившаяся схема показывает, что, ну, если граждане обращаются, там, что называется, полиция должна выполнять свои обязанности. Если говорят, что там шум, крики и, возможно, кого-то убивают, ну, что полиция не поедет что ли на такой сигнал? Конечно поедет. И они выезжают и они реагируют.
Оксана Попова показывает длинный список исходящих. Это они с мужем накануне пытались вызвать полицию для "замечательного" соседа. У себя за стенкой тот повесил боксерскую грушу и по ночам шумно выпускает пар.
Александр Попов, житель дома в мкр. Веризино:
- Ребенок спит еще. Вот ее стол, здесь она занимается, уроки. Представляете, вот этот вот гул. Как в стену, да? Ну, изоляции никакой.
В редкие часы, когда мужчины, как сейчас, нет дома, Людмила, она живет этажом ниже, старается уложить грудного ребенка. Управу на боксера ищут всем подъездом. Участковый приходил однажды.
Людмила Титова, жительница дома в мкр. Веризино:
- Поднимались, видимо, к нему. С ним поговорили. И полиция ушла. И через какое-то время он стал еще хлеще.
Строго говоря, тишину во Владимирской области охраняют два ведомства - полиция и Роспотребнадзор. На примере крадущегося мимо чоппера Наталья Петеропш показывает, как работает "ассистент"- шумомер. Мотоцикл вдвое превышает норму шума для жилой застройки. Но для таких замеров акустический прибор не используют.
В компетенцию специалистов службы защиты прав потребителей входят нарушения, связанные с предпринимательской деятельностью и работой инженерно-технологического оборудования. Монотонный шум, который изводит людей с незавидным постоянством.
Наталья Петеропш, эксперт-физик Центра гигиены и эпидемиологии Владимирской области:
- Это лифты, это котельные крышные, это насосные. Самая частая категория жалоб на оборудование супермаркетов, магазинов, баров, кафе и ресторанов. Это холодильные установки, это даже жалуются на тележки, которые возят покупатели.
Как застать соседа, который время от времени колотит кулаком в стену - чтобы с полицией и под протокол- вопрос. То же - с питбайкерами и меломанами во дворах, которые едва ли станут дожидаться наряда полиции.
Пока очередная жалоба жильцов на музыкальную площадку у ДТЮ гуляет по инстанциям, малыши бьют в барабаны руками. Куда опять подевались все молоточки, ни сторожи дворца, ни местные жители понятия не имеют.
Дарья Давыдова, Алексей Ковалев "Вести-Владимир"