Автомобиль аварийной службы загорелся сегодня, 9 июля, около 9:40. Как сообщили в МЧС, это произошло на проспекте Строителей возле дома №9, к.1, недалеко от остановки «Марьинка». Огонь охватил

Автомобиль аварийной службы загорелся сегодня, 9 июля, около 9:40. Как сообщили в МЧС, это произошло на проспекте Строителей возле дома №9, к.1, недалеко от остановки «Марьинка». Огонь охватил салон и моторный отсек грузового машины. Пожар ликвидировали семь спасателей с помощью трех единиц техники. Предварительная площадь – два квадратных метра. Никто не пострадал. Причины возгорания еще