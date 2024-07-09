За взятку компания ООО «ВМТ» выиграла торги на поставку медоборудования в больницу. Вот только коррупционная схема вскрылась, все участники наказаны, сообщили в прокуратуре области. В 2019

За взятку компания ООО «ВМТ» выиграла торги на поставку медоборудования в больницу. Вот только коррупционная схема вскрылась, все участники наказаны, сообщили в прокуратуре области. В 2019 году главный врач Городской клинической больницы скорой медицинской помощи и его заместитель незаконно разрешили генеральному директору ООО «ВМТ» участвовать в создании документации и техзадания для электронного аукциона. Также руководитель фирмы