Во Владимире с юридического лица взыскано свыше 1,4 млн рублей за коррупционное...

Во Владимире с юридического лица взыскано свыше 1,4 млн рублей за коррупционное правонарушениеПрокуратурой города Владимира в ходе надзорных мероприятий был зафиксирован факт нарушения законодательства в деятельности «Городской клинической больницы скорой медицинской помощи города Владимира».Выяснилось, что в 2019 году главный врач учреждения здравоохранения и его заместитель предоставили генеральному директору ООО «ВМТ» возможность участвовать в формировании аукционной документации на закупку медоборудования для нужд больницы. Это касалось технического задания и начальной максимальной цены контрактов.«… Данные действия способствовали победе в электронных аукционах заранее определенных организаций и заключению с ООО «ВМТ» гражданско-правового договора на поставку медицинского оборудования. За совершение должностными лицами медицинского учреждения указанных действий руководитель юридического лица передала главному врачу больницы и его заместителю денежные средства в качестве взятки...» - пояснили в пресс-службе областной прокуратуры.В итоге были возбуждены два дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ («незаконное вознаграждение от имени юридического лица»), по результатам рассмотрения которых виновному лицу – ООО «ВМТ» назначен штраф - более 1,4 млн рублей.«… Поскольку в добровольном порядке денежные средства в качестве оплаты наложенных судом штрафов перечислены не были, в отношении организации возбуждены исполнительные производства, в рамках которых с неё принудительно взыскана указанная сумма в доход государства...» - уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры.Важно: ранее приговорами суда взяткополучатели привлечены к уголовной ответственности.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений