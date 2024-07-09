Когда пьяного парня за рулем «Лады Приоры» остановили на улице Горького, он пытался запутать полицейских и назвал другое имя. Однако установить его настоящую личность правоохранителям не

Когда пьяного парня за рулем «Лады Приоры» остановили на улице Горького, он пытался запутать полицейских и назвал другое имя. Однако установить его настоящую личность правоохранителям не составило труда. Из пресс-релиза прокуратуры области Ввиду наличия признаков опьянения он был отстранён от управления транспортным средством. Проходить освидетельствование на состоянии алкогольного опьянения на месте или в наркологическом диспансере