Во Владимирской области стартовал второй этап зачисления детей в первый класс.

Во Владимирской области начался второй этап приема заявлений на зачисление детей в первый класс. Родители, желающие выбрать для своего ребенка школу, отличную от той, которая закреплена за их территорией, имеют возможность подать заявление до 5 сентября.Удобным способом подачи заявления является использование портала "Госуслуги". Для этого достаточно ввести запрос "Запись в первый класс" в поисковой строке и выбрать соответствующую опцию "Подать заявление".