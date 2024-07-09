Женщина уверяет, что не только не обрела белоснежную улыбку, но и получила ряд заболеваний, на лечение которых требуются большие деньги.

Женщина мечтала о голливудской улыбке, но после врачебного вмешательства получила гнойные раны. На протяжении трех лет она терпит мучительные боли. К ситуации подключился центральный аппарат СКР. Подробности — vlad.aif.ruОшибочка вышла?Глава СК России Александр Бастрыкин поручил проверить информации о ненадлежащем оказании медицинской помощи жительнице Владимира. По сведениям, распространённым в телеграм-каналах, ещё в 2021 году женщина обратилась в местную частную стоматологическую клинику, где после врачебного вмешательства здоровье пациентки, с ее слов, значительно ухудшилось.После неудачной установки имплантов женщина потеряла несколько зубов и заработала хронический гайморит, пишет ТГ-SHOT. Стоматологи, рассказывает пострадавшая, выбрали неправильный размер имплантов, пробили ей штифтами обе пазухи и занесли инфекцию. И все это за 700 тысяч рублей. В итоге вместо ослепительной улыбки женщина получила загноение полости рта. Медики предложили исправить свою ошибку, но, по сведениям источника, сделали только хуже. Женщина лишилась ещё несколько зубов, а верхняя челюсть атрофировалась.Дошла до судаДо сих пор жительнице областного центра сложно употреблять пищу. Теперь она может есть лишь что-то жидкое. А для того чтобы исправить ситуацию, женщине необходима дорогостоящая реабилитация. Сейчас пострадавшая судится с лечебным учреждением.В пресс-службе судов общей юрисдикции Владимирской области пояснили, что к ним подобные иски не поступали. А в региональном управлении СКР уточнили, что судебные разбирательства проходят в Москве. Где именно, не уточняется.