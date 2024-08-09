МУП преобразуют в общество с ограниченной ответственностью, что указано в постановлении администрации от 8 августа.

Центральный рынок во Владимире будет приватизирован за 56 миллионов рублей. МУП преобразуют в общество с ограниченной ответственностью, что указано в постановлении администрации от 8 августа.Генеральным директором предприятия останется Виктор Иванов. В состав совета директоров войдут: заместитель главы администрации Илья Букалов, начальник управления экономики Ольга Гарева, замначальника управления Наталья Одинаева, депутат Дмитрий Чижов и замначальника правового управления администрации Нина Юрченко.Ранее приватизацию рынка планировали на 2025 год, но сроки были изменены. Приватизация затронет нежилые помещения на улицах Горького, Растопчина, в Толстовском переулке, а также нежилые здания на проспекте Ленина и в Оргтруде.