Спортивное мероприятие запланировано на 7-8 сентября.

На внеочередном заседании городского совета были утверждены несколько бюджетных корректировок, одна из которых касается организации финального этапа чемпионата и первенства России по мотокроссу.Спортивное мероприятие запланировано на 7-8 сентября, для его проведения выделено дополнительно 2,4 миллиона рублей. Эти средства изначально предназначались для разработки проектов планировки и межевания микрорайонов в рамках регионального проекта, включая проектно-сметную документацию для въезда в город. Рекомендация улучшить въезд в Ковров была озвучена губернатором Александром Авдеевым во время его визита в октябре 2023 года.