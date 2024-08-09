Массовые гуляния в честь юбилея Суздаля начались сегодня, 9 августа. Они продлятся до воскресенья. Как сообщили в УМВД, порядок будет охранять полиция. Гостям и жителям города запрещено

Массовые гуляния в честь юбилея Суздаля начались сегодня, 9 августа. Они продлятся до воскресенья. Как сообщили в УМВД, порядок будет охранять полиция. Гостям и жителям города запрещено проносить на праздничные площадки алкоголь и распивать его. А как же суздальская медовуха? Купить ее на празднике можно, а вот распивать в общественном месте – нельзя. Что касается