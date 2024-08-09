«Ростелеком» объявляет о создании коммерческого ИТ-кластера, консолидирующего экспертизу и передовые разработки дочерних ИТ-компаний. Кластер предложит рынку более 60 готовых ИТ-решений,

«Ростелеком» объявляет о создании коммерческого ИТ-кластера, консолидирующего экспертизу и передовые разработки дочерних ИТ-компаний. Кластер предложит рынку более 60 готовых ИТ-решений, охватывающих широкий спектр задач цифровизации и повышения эффективности бизнес-процессов. Новое подразделение возглавит Давид Мартиросов в роли старшего вице-президента по коммерческим ИТ-продуктам «Ростелекома». Ранее он занимал должность вице-президента по ИТ-эксплуатации и инфраструктуре. Появление коммерческого ИТ-кластера завершает