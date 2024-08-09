Человеческими испражнениями устлан весь подвал. Причина этому – регулярные прорывы труб, жалуются жильцы дома №95 на Большой Нижегородской. Во время очередной коммунальной аварии на полу

Человеческими испражнениями устлан весь подвал. Причина этому – регулярные прорывы труб, жалуются жильцы дома №95 на Большой Нижегородской. Во время очередной коммунальной аварии на полу разлились глубокие лужи. Без резиновых сапог дальше не пройти. Местами и вовсе голая земля, на которой растет трава. На этажах ситуация лучше ненамного. Раковины в блоках отрываются от стен. Стояки