Теперь в поселке Муромцево ребята могут полазить в «Кремле». Там появилась новая детская площадка, которая имеет разные уровни. Пока дети играют, родители могут посидеть в зоне отдыха. Для

Теперь в поселке Муромцево ребята могут полазить в «Кремле». Там появилась новая детская площадка, которая имеет разные уровни. Пока дети играют, родители могут посидеть в зоне отдыха. Для безопасности территория огорожена забором. «От лица всех жителей поселка хочется выразить благодарность за такую прекрасную площадку. Очень удобное расположение, рядом с детским садом. Малыши довольны. Будем надеяться,