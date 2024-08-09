В нашем городе собрались 60 педагогов из 11 регионов России, чтобы обменяться опытом.

Как рассказал мэр регионального центра, город Владимир стал площадкой для проведения Второй Всероссийской дошкольной образовательной экспедиции "ДОБРТУР". В нашем городе собрались 60 педагогов из 11 регионов России, чтобы обменяться опытом, освоить новые методики и погрузиться в этнокультурные особенности Владимирского региона.Экспедиция организована профессиональным сообществом педагогов дошкольного образования Союзом "Дошкольники России" при поддержке Российской Ассоциации Международного Сотрудничества и Национального методического совета по технологическому образованию.Основная цель экспедиции — объединение практических ресурсов и просветительских инициатив, выявление и распространение лучших педагогических практик, современных авторских технологий и методик.Градоначальник уверен, что "ДОБРТУР" станет значимым событием для нашего города, укрепит связи между педагогами из разных регионов России и повысит качество дошкольного образования по всей стране.