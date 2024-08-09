Об этом рассказал губернатор региона в своем телеграме.

Владимирская область отправила первую партию помощи в Курск. Об этом рассказал губернатор региона в своем телеграме. Менее чем за два дня неравнодушные жители региона, общественные организации, муниципальные власти, команда партии «Единая Россия» и МГЕР собрали 12 тонн груза.В пострадавший от украинских атак мирный регион были отправлены бытовые приборы: стиральные машины, холодильники, морозильники, микроволновые печи; стиральные порошки; гигиенические средства; продукты с длительным сроком хранения; бутилированная вода; реабилитационные средства для инвалидов и многое другое.По возвращении грузовики вновь будут загружены новой партией помощи и отправятся в Курскую область. Напоминаем, что в юбилейном Суздале сбор помощи курянам будет проходить в пункте на улице Гоголя, 37, в эти выходные с 9:00 до 17:00.