Они выразили надежду на то, что получение финансирования из областного бюджета позволит начать работы по реконструкции стадиона в установленные сроки.

Представители властей отметили, что реконструкция стадиона «Юность» является важным проектом для города, который позволит создать современную инфраструктуру для развития спорта и проведения спортивных мероприятий. Они выразили надежду на то, что получение финансирования из областного бюджета позволит начать работы по реконструкции стадиона в установленные сроки.Тем временем жители города выразили недовольство тем, что реконструкция стадиона затягивается уже на протяжении многих лет, и призывают власти ускорить процесс и обеспечить своевременное выполнение обещаний.