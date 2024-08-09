В мэрии предупреждают владимирцев о временном ограничении движения на улице Усти-на-Лабе. Это связано с проведением работ по реконструкции участка тепловых сетей на улице 1-ой Пионерской.

В мэрии предупреждают владимирцев о временном ограничении движения на улице Усти-на-Лабе. Это связано с проведением работ по реконструкции участка тепловых сетей на улице 1-ой Пионерской. Движение будет ограничено на Усти-на-Лабе от пересечения с улицей Мира и до Северной. Проезд там будет закрыт с 23:00 9 августа и до часу ночи 12 августа. Автомобилистам предлагают объезжать