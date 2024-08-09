Работы нужно провести до начала декабря.

Во Владимире мэрия готова заплатить за ремонт перил моста через Клязьму на Судогодском шоссе 14,7 млн рублей.Сейчас власти ищут подрядчика. Работы необходимо провести до начала декабря 2024 года. Перила через мост покрылись ржавчиной, они ненадежны.Заявки на участие в аукционе принимают до 15 августа. Результаты станут известны 19-го числа. Замене подлежат перила по обеим сторонам моста.Напомним, что в течение месяца движение по федеральной трассе М-7 во Владимирской области .