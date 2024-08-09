Об этом сообщил временно исполняющий обязанности начальника УМВД.

В результате тщательно спланированных и профессионально реализованных оперативно-розыскных мероприятий были задержаны пять преступников. Все задержанные помещены в изолятор временного содержания УМВД России по городу Владимиру для дальнейшей передачи в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Владимирской области, как сообщил временно исполняющий обязанности начальника УМВД.По информации пресс-службы регионального УФССП, задержание стало возможным благодаря усилиям трех сотрудников ведомства — Константина Дерягина, Веры Заливаловой и Егора Власова. Полицейские выразили благодарность судебным приставам Владимирской области за их помощь в проведении розыскных мероприятий.