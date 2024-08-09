Об этом сообщили представители региональной ФССП.

Судебные приставы взыскали задолженность с жителя города Александрова в размере 180 тысяч рублей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги. Мужчина погасил долги только после того, как ему ограничили выезд за пределы Российской Федерации.В отношении должника были применены меры принудительного взыскания, сообщили судебные приставы. Были вынесены постановления об обращении взыскания на денежные средства должника и ограничении его выезда за границу. Избранные меры поспособствовали тому, чтобы задолженность была погашена.