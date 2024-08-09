Об этом сообщили представители региональной ФССП.
Судебные приставы взыскали задолженность с жителя города Александрова в размере 180 тысяч рублей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги. Мужчина погасил долги только после того, как ему ограничили выезд за пределы Российской Федерации.
В отношении должника были применены меры принудительного взыскания, сообщили судебные приставы. Были вынесены постановления об обращении взыскания на денежные средства должника и ограничении его выезда за границу. Избранные меры поспособствовали тому, чтобы задолженность была погашена.