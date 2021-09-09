Незаконную ловлю рыбы пресекла природоохранная прокуратура.

Природоохранная прокуратура и Дирекция ООПТ поймали в государственном природном заказнике «Окско-Клязьминская пойма» двух рыбаков-браконьеров. Они ловили рыбу при помощи сетей из лески длиной 67 метров.Проверяющие задокументировали факт незаконной добычи природных ресурсов.«В отношении граждан возбуждено уголовное дело», - уточнили в пресс-службе Владимирской областной прокуратуры.Добавим, что в заказнике «Окский береговой» прокуроры поймали ещё двух мужчин, которые занимались браконьерством. На них также заведено уголовное дело.Расследование находится на контроле ведомства.