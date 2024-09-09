Работы были выполнены на участке с 309-го по 324-й км в Вязниковском и Гороховецком районах.

На федеральной трассе М-7 «Волга» во Владимирской области восстановлены 15 километров дорожного покрытия. Работы по устройству слоев износа были выполнены на участке с 309-го по 324-й км в Вязниковском и Гороховецком районах. Об этом сообщает упрдор «Москва - Нижний Новгород».После отфрезерования и укладки нового износостойкого покрытия из асфальтобетона, дорожники завершают нанесение горизонтальной разметки. Эти работы позволят улучшить безопасность и комфорт движения на данном участке, а также продлить срок службы дорожного полотна.Напомним, ранее мы писали, что