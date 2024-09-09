Капитальный ремонт железнодорожного переезда у поворота на микрорайон Энергетик придется ждать как минимум год. Долгое время состояние дорожного полотна на стыках с рельсами — головная

Капитальный ремонт железнодорожного переезда у поворота на микрорайон Энергетик придется ждать как минимум год. Долгое время состояние дорожного полотна на стыках с рельсами — головная боль водителей. Проезжающие по федеральной трассе Р-132 “Золотое кольцо” жалуются на огромные ямы. Чтобы не угробить подвеску и колеса, владельцы автомобилей преодолевают препятствие со скоростью пешехода. Так что пробка на