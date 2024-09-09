47-летний владимирец стал подозреваемым в убийстве 48-летней знакомой, у которой в роковой день был в гостях. Собственный источник рассказал «Шестому каналу», что все случилось в доме №11б на

47-летний владимирец стал подозреваемым в убийстве 48-летней знакомой, у которой в роковой день был в гостях. Собственный источник рассказал «Шестому каналу», что все случилось в доме №11б на улице Соколова-Соколенка. Преступление было совершено совсем недавно, в минувший четверг 5 сентября. О произошедшем сообщили в пресс-службе Следкома области. В тот день мужчина и еще несколько человек