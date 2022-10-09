Композиция «Pianino» из альбома «Roman Miroshnichenko plays Daniel Figueiredo» официально...

Композиция «Pianino» из альбома «Roman Miroshnichenko plays Daniel Figueiredo» официально номинирована на Hollywood Music in Media Awards в категории «Instrumental». Об этом сообщает Администрация Владимирской области.Это престижная награда, присуждаемая ежегодно с 2008 года за музыкальную составляющую произведений визуального искусства, включая кинематограф, телевидение, трейлеры, видеоигры и рекламу. В 2021-2022 году Роману Мирошниченко уже удавалось завоевать три номинации HMMA.Церемония награждения cостоится 16 ноября в Голливуде.Фото: https://t.me/region33vladimir