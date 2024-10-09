Всего из 500 заявок выбрали 160 участников из 82 регионов, среди которых - мэр Владимира и врио главы Коврова Сергей Сидорин.

Глава Владимира Дмитрий Наумов начал обучение в рамках проекта «Школа мэров», инициированного Владимиром Путиным. Программа стартовала в ноябре 2023 года, и о её участии в Владимирской области рассказал губернатор Александр Авдеев.«Школа мэров» направлена на обмен опытом среди управленцев и формирование компетенций для эффективного руководства. Всего из 500 заявок выбрали 160 участников из 82 регионов, среди которых - мэр Владимира и врио главы Коврова Сергей Сидорин.Обучение продлится восемь месяцев с общим объёмом 500 академических часов. Участники смогут изучить лучшие практики управления в 10 муниципалитетах России в рамках шести модулей, включая темы стратегии развития и экономики. Напомним, ранее мы писали, что