Октябрьские дожди разбавили сухую сентябрьскую погоду. Особый противопожарный режим, который ввели 13 сентября в связи с засушливой и теплой погодой, отменили. 8 октября губернатор

Октябрьские дожди разбавили сухую сентябрьскую погоду. Особый противопожарный режим, который ввели 13 сентября в связи с засушливой и теплой погодой, отменили. 8 октября губернатор Владимирской области подписал соответствующее постановление. С 16 сентября сезон охоты был приостановлен. В пресс-службе Госохотинспекции рассказали, что сейчас его возобновили. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен!