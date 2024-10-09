Проводить мужчин пришел и.о. председателя ЗакСобрания Романа Кавинова.

Во Владимирской области более 20 мужчин решили подписать контракт и отправиться на службу. Проводить мужчин пришел и.о. председателя ЗакСобрания Романа Кавинова. Он подчеркнул значимость социальных мер поддержки для бойцов и их семей, а также отметил, что вклад в победу в специальной военной операции вносит каждый житель области.На отправку также пришел священнослужитель, который благословил добровольцев и окропил их святой водой. Пункты отбора на службу по контракту в Владимире, Коврове и Александрове.Напомним, ранее мы писали, что