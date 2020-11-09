Ущерб был оценён в 40 000 рублей.

1 ноября в полицию Мурома обратилась 66-летняя местная жительница. Пенсионерка сообщила, что из сада пропали металлический контейнер и некая ёмкость. Ущерб был оценён в 40 000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД региона.Полицейские установили личность возможного преступника, которым оказался 37-летний муромлянин. В краже мужчина признался. С помощью манипулятора он отвёз похищенное в пункт приёма металла.Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие.Металлический контейнер изъят и в ближайшее время будет возвращен законной владелице.