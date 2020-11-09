Новый светофор на пересечении Верхней и Нижней Дубровы вызвал критику у автомобилистов. В соцсетях люди высказывают своё недовольство и публикую фотографии пробок. Люди возмущаются, ведь

Новый светофор на пересечении Верхней и Нижней Дубровы вызвал критику у автомобилистов. В соцсетях люди высказывают своё недовольство и публикую фотографии пробок. Люди возмущаются, ведь Верхняя Дуброва и без того в часы пик постоянно практически “замирала”. Так теперь из-за нового светофора затор увеличился. Причём скапливаются машины у этого перекрёстка даже днём. А утром и вечером