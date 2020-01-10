При задержании он во всём сознался и пообещал вернуть товарищу деньги

В Коврове завершилось расследование уголовного дела в отношении 30-летнего местного жителя, обвиняемого в краже денег, сообщает УМВД России по Владимирской области.В сентябре 2019 обвиняемый, отдыхая со своим знакомым в сауне, вспомнил, что его товарищ оставил деньги в коммунальной квартире. Мужчина, солгав, что ему надо уйти, ринулся в квартиру приятели, открыл дверь ключом, который тот ему ранее передал и украл оттуда 8 тысяч рублей.При задержании он во всём сознался и пообещал вернуть товарищу деньги. Уголовное дело направлено в суд.